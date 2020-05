Le Mont-sur-Lausanne (VD)

Un essaim d'abeilles se pose sur une voiture

Des milliers d'abeilles se sont offert une halte sur un véhicule, stationné sur un parking. Un apiculteur est intervenu et a pu les récupérer.

Quelle n'a pas été la surprise d'une habitante du Mont-sur-Lausanne, dimanche en fin de matinée, lorsqu'elle a voulu prendre sa voiture. Un essaim d'abeilles s'y était posé et des milliers d'entre elles volaient dans toutes les directions. «Le plus impressionnant, c'était encore le bruit. On aurait dit un énorme drone», raconte l'un de ses voisins.