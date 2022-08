TikTok: Un esthéticien livre ses secrets de beauté

«Les informations skincare ne sont pas privées, elles ne sont pas détenues uniquement par des dermatologues ou des esthéticiens», assure Louis Duflos dans une interview publiée sur le site «Nylon». Le Français de 25 ans, originaire du Pas-de-Calais, partage ses conseils beauté avec ses quelque 850’000 abonnés sur TikTok. Ses vidéos ont quant à elles été aimées par plus de 13.5 millions d’internautes.

Au bénéfice d’une formation en esthétique et cosmétique, Louis Duflos est passé par Chanel, L’Oréal et Sephora avant de se lancer à 100% dans la création de contenu sur TikTok début 2021.

Ses vidéos, l’esthéticien les veut ludiques et pédagogiques. «Quand je me suis lancé, je voulais vraiment montrer aux gens que c’est facile de prendre soin de sa peau, raconte-t-il. Ce n’est pas un truc barbare, ultra-scientifique auquel on ne comprend rien».