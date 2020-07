Un établissement branché à l’origine d’un gros cluster

Quarantaines à la pelle

L’épidémie continue à progresser à Genève. Laurent Paoliello fait état de plus de quarante nouveaux cas samedi, et de passé trente dimanche à midi. Après les enquêtes d’entourage, en moyenne, entre trois et dix personnes par malade sont placées en quarantaine stricte par le service du médecin cantonal. «Entre hier et aujourd’hui (ndlr: samedi et dimanche), 250 nouvelles quarantaines ont été décrétées.» Au total, plus de 1200 Genevois se trouvaient dimanche placés en quarantaine, selon le ratio suivant: un tiers de proches de malades, deux tiers de retour d’un pays à risque.