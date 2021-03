Hôtellerie-restauration : Un établissement sur cinq a déjà fermé boutique

C’est une étude choc que publie la faîtière GastroSuisse jeudi. Selon un sondage auprès de ses membres, près de 20% des exploitants auraient déjà renoncé à leur entreprise.

Le constat est alarmant: dans l’hôtellerie-restauration, 18,4% des exploitants ont déjà dû renoncer à leur établissement et ne prévoient pas de rouvrir, selon une enquête à laquelle ont participé 3556 membres de GastroSuisse. Et 23% des autres seraient sur le point de le faire.

Quelque 70% des personnes interrogées ont déposé une demande pour cas de rigueur et 20% en déposeront une autre. Mais selon l’enquête, seule la moitié des demandes ont été approuvées. Et l’autre moitié attend une réponse depuis plusieurs semaines. «C’est inacceptable, déclare Casimir Platzer, notre branche souffre et a désespérément besoin d’une aide financière, qu’elle n’a toujours pas reçue».