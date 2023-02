Guerre en Ukraine : «Un Etat meurtrier devrait être écarté» des Jeux olympiques

Guerre en Ukraine : «Un État meurtrier devrait être écarté» des Jeux olympiques

Thomas Bach devrait tirer des leçons de l’Histoire: plusieurs sportifs ukrainiens de renom qui reprochent au président du Comité international olympique ( CIO ) d’envisager la présence de sportifs russes et bélarusses lors des JO-2024 de Paris, s’insurgent et agitent le chiffon rouge du souvenir de la Seconde Guerre mondiale.

«On ne peut pas être d’accord»

Bach est «intelligent», mais «il veut qu’il y ait le plus de sportifs possible» à Paris, juge-t-elle encore. «Son raisonnement est compréhensible mais on ne peut pas être d’accord avec. Un État meurtrier, dont le peuple, même les athlètes soutiennent les crimes, devrait être écarté.»

Contre la bannière neutre

Sportifs ukrainiens victimes de la guerre

«Mais la guerre se poursuit, des gens meurent et des villes sont détruites tous les jours», s’insurge encore Saladukha, qui assure que 220 sportifs et entraîneurs ukrainiens ont été tués depuis le début du conflit. «Je sais ce que c’est que de perdre tout ce que vous possédez et de dire au revoir à sa vie d’avant mais le plus dur, c’est de voir disparaître ceux que vous aimez», poursuit la députée qui a perdu un proche à Mariupol et un collègue près de Bakhmout.