Italie

Un été sans Américains, c'est 1,8 milliard d'euros de moins

La péninsule, qui ne pourra certainement pas accueillir les touristes américains cet été, estime que le manque à gagner sera colossal.

«Les voyageurs en provenance des Etats-Unis sont les touristes non européens qui apprécient le plus l'Italie, avec 12,4 millions de nuitées l'été», selon les données de la Banque d'Italie (Bankitalia) du 3e trimestre 2019, citées par Coldiretti. Leur absence cet été se traduirait par «une perte de 1,8 milliard d'euros pour le tourisme Made in Italy», souligne le syndicat dans un communiqué.