Un été sans fête foraine se profile à Genève

Un été sans manèges ni auto-tamponneuses se profile au bout du lac. La Ville de Genève ne veut plus des forains sur les quais. Et ceux-ci refusent de s’installer sur la plaine de Plainpalais à cette période, jugeant qu’il y fait trop chaud et que le public n’y est pas assez nombreux. Une issue aurait pu être trouvée pour cette année: la Municipalité avait proposé une convention à la profession, l’autorisant à s’installer une dernière fois au bord du lac, avant de rejoindre par la suite le centre-ville. Mais comme le rapporte la «Tribune de Genève», les forains ont rejeté l’offre, rebutés par son côté définitif. Et ils jurent qu’aucun ne sera candidat à une place à Plainpalais.