Football - Un étrange but fait polémique au Venezuela

Le débat intervient quasiment à tous les matches: lorsqu’un joueur reste à terre, l’équipe adverse doit-elle poursuivre le jeu ou, au contraire, l’arrêter? Si l’action n’aboutit à rien, les ardeurs se calment généralement assez vite. En revanche, dans le cas où celle-ci va au bout, la discussion devient tout de suite plus animée. Ainsi, le club d’Estudiantes de Mérida a déclenché une vive polémique au Venezuela suite à un but controversé en Championnat face au CD Hermanos Colmenares.

Le ballon est revenu dans les pieds des visiteurs qui, malgré l’immobilité de la victime, ont continué de jouer. Quelques secondes plus tard, Christian Flores a tenté sa chance de loin. Et alors que son tir ne semblait pas cadré, sa trajectoire s’est retrouvée détournée par les crampons du joueur resté au sol, avant de tromper le gardien et de terminer dans les filets. Mérida venait d’égaliser au détriment du fair-play. Le mutisme de l’arbitre, qui a validé le but, a provoqué une vague d’incompréhension sur les réseaux sociaux.