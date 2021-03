Vous rêviez d’associer le basket et la lutte, en y ajoutant une pointe de rugby? Trop tard, ce sport loufoque existe déjà et il vient tout droit de Russie. Son nom: le «rugball» .

Ces derniers jours, il a acquis une soudaine notoriété grâce à une séquence de match relayée massivement sur les réseaux sociaux. On y voit deux équipes s’affronter sur un terrain de basket, avec l’objectif de placer le ballon dans le panier. Jusque-là, rien d’anormal.

Sauf que les joueurs sont tous vêtus d’une tunique de lutteur. Les premières secondes de la vidéo permettent d ’en comprendre la raison: contrairement au basket traditionnel, ils ont le droit de s’accrocher, de se bousculer et de se pousser. Et les acteurs de la rencontre s’en donnent à c œ ur joie. Résultat: deux minutes de joyeux bordel, où l’observateur se demande bien ce q u’il est en train de regarder .