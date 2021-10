EPFL : Un étudiant crée le premier iPhone doté d’un port USB-C

Ken Pillonel, étudiant en robotique à l’EPFL, a forcé le passage du smartphone d’Apple au nouveau standard en bricolant lui-même un iPhone X.

En mai dernier, il avait publié une première vidéo de son projet sur YouTube. Elle montrait qu’il était possible de charger l’iPhone et de transférer des données via une connectique USB-C. Le défi a été de miniaturiser tout le système électronique bricolé qui se trouvait à l’époque à l’extérieur du smartphone pour l’intégrer dans ses entrailles. Plusieurs mois plus tard, c’est désormais chose faite, comme il le montre dans une nouvelle vidéo Shorts (format de courtes vidéos de YouTube) publiée sur la plateforme de Google.