Formation: Un étudiant en médecine coûte plus de 100’000 francs par an

Combien coûte la formation complète d’un étudiant en médecine en Suisse? C’est ce qu’a voulu savoir la conseillère nationale Verena Herzog (UDC/ZH) lundi, à la traditionnelle heure des questions au Conseil fédéral. Celui-ci lui a répondu par écrit. Il rappelle que les études de médecine sont les études universitaires les plus onéreuses, puisqu’elles se déroulent tant dans les universités que dans des hôpitaux universitaires.

Le gouvernement souligne que jusqu’ici, les coûts occasionnés dans les hôpitaux n’avaient pas été complètement recensés. Mais un projet est en cours pour déterminer les coûts totaux réels des études de médecine, à savoir les coûts générés pour l’enseignement et la recherche dans les universités et les hôpitaux. Le projet prend en compte les cinq universités qui proposent une formation complète en médecine humaine: soit Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.