Montreux (VD) - Un étudiant japonais se noie dans le Léman

Vendredi, en début d’après-midi, plusieurs lecteurs nous ont signalé la présence d’un important dispositif de secours au bord du lac à Montreux (VD). «Il semblerait que des touristes se soient jetés à l’eau et que l’un d’eux n’ait pas survécu. Les gens autour étaient choqués», a témoigné une habitante. La scène s’est déroulée presque sous ses fenêtres.

Ce n’est que samedi que la police cantonale vaudoise a confirmé le drame. Deux jeunes hommes âgés de 17 ans sont entrés dans le lac pour se baigner à la hauteur du Marché Couvert à Montreux. Alors qu’ils étaient à environ 10 mètres du rivage, l’un d’eux s’est trouvé en difficulté et a coulé sans que son ami puisse l’aider. La deuxième personne a pu regagner le rivage et donner l’alerte. Après 20 minutes d’immersion, la victime a pu être localisée par 8 mètres de fond et a été remontée à la surface par une plongeuse de la société de sauvetage de Villeneuve.