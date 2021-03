L’état psychique de 3571 étudiants de l’Université des Sciences appliquées de Zurich (ZHAW) a fait l’objet d’une étude intitulée «Health in Students during the Corona pandemic». Résultat: 27,2% de ces étudiants présentaient des symptômes dépressifs lors des relevés du printemps et de l’automne 2020, note la ZHAW dans un communiqué ce jeudi.