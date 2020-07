Italie

Un étudiant US jugé pour meurtre dit avoir été battu par la police

Un Américain de 20 ans accusé du meurtre d’un policier en Italie accuse la police de l’avoir frappé et de lui avoir craché dessus.

«Ils m’ont assez sévèrement battu (…) au commissariat de police», a dit Finnegan Lee Elder qui a été enregistré en secret lors d’une conversation avec son père et un avocat américain. «Ils m’ont jeté à terre, m’ont frappé à coups de pied et de poing, ils se sont assis sur moi et m’ont craché dessus», a-t-il dit selon la transcription de cette conversation réclamée par le tribunal. Cette conversation a eu lieu à la prison de Regina Coeli le 2 août 2019.