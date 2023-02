Corruption: Un eurodéputé belge interpellé dans l'enquête du «Qatargate»

«Qatargate» : Eurodéputé belge interpellé dans l’enquête sur la corruption

L’eurodéputé belge Marc Tarabella, privé il y a huit jours de son immunité parlementaire, a été interpellé par la police, vendredi matin, dans l’enquête de la justice belge sur des soupçons de corruption au sein du Parlement européen impliquant le Qatar et le Maroc, le «Qatargate». L’élu socialiste de 59 ans, domicilié dans la région de Liège, a été emmené pour être entendu dans les locaux de la police judiciaire fédérale, à Bruxelles.

Trois personnes sont actuellement écrouées dans ce dossier, dont l’eurodéputée grecque Eva Kaili, déchue en décembre de sa fonction de vice-présidente du Parlement. Les deux autres sont le compagnon de cette dernière, l’assistant parlementaire Francesco Giorgi, et l’ancien eurodéputé Pier Antonio Panzeri, lui aussi italien. Celui-ci, suspect clé du dossier, a reconnu avoir orchestré cette ingérence de plusieurs puissances étrangères dans la politique européenne et mis en cause Marc Tarabella, devant les enquêteurs.