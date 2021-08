Golf - Un European Masters plus indécis que jamais

La partie des leaders a connu des difficultés, samedi, lors du troisième tour de l’Omega European Masters. L’Anglais Andy Sullivan (+3), le Sud-Africain Dean Burmester (+3) et le Belge Thomas Detry (+4) ont tous joué au-dessus du par et ainsi abandonné les avant-postes.

Avant le dernier tour de dimanche, les deux hommes comptent un coup d’avance sur un trio composé de deux Anglais - Matthew Jordan et Ross McGowan - et d’un Espagnol (Jorge Campillo). Derrière, ils sont encore trois en embuscade à -8 et six à -7. Ça promet.