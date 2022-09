Ouragan Fiona: Le Canada retient son souffle

Ouragan Fiona : «Un événement historique et extrême pour l’est du Canada»

Le pays retient son souffle à l’impact de l’ouragan Fiona, considéré comme «majeur». De très fortes pluies et des vents violents sont notamment attendus.

L’ouragan pourrait être le pire de ces 20 dernières années. Twitter/CCPO

L’ouragan Fiona a touché terre tôt samedi sur la côte atlantique du Canada. Les services météo se préparent à une tempête qualifiée d’«historique», après avoir semé la destruction sur son passage dans les Caraïbes. Selon le Centre national des ouragans américain (NHC), Fiona a touché terre tôt samedi dans la province de Nouvelle-Écosse (est du Canada) avec des vents supérieurs à 144 kilomètres/heure.

«Fiona devrait affecter des parties du Canada atlantique aujourd’hui en tant que puissant cyclone ayant la force d’un ouragan et des impacts significatifs sont attendus en raison des vents violents, de l’onde de tempête et des fortes pluies», ajoute le NHC. Le Canada a émis plusieurs alertes météo pour la majeure partie de ses côtes orientales. À 11 h (en Suisse), l’ouragan était situé à environ 210 kilomètres de Halifax et avançait vers le nord/nord-ouest à une vitesse de 65 km/heure, selon le Centre canadien de prévision des ouragans (CCPO).

«Une tempête post-tropicale très intense»

Le CCPO avait auparavant estimé que l’ouragan «devrait être un événement météo violent pour le Canada atlantique et l’est du Québec». Fiona devrait devenir «une tempête post-tropicale très intense» après avoir touché terre, produisant «de la pluie très forte et des vents violents» ainsi que de «grosses vagues». «Où il se classera dans les livres d’histoire, nous devrons le déterminer après les faits, mais ce sera certainement un événement historique et extrême pour l’est du Canada», a déclaré vendredi Bob Robichaud, météorologiste au sein du CCPO, qualifiant Fiona d’ouragan «majeur».

Les autorités de la province de Nouvelle-Écosse ont émis une alerte aux coupures de courant, demandant à tous de rester à l’intérieur et d’avoir suffisamment de provisions pour au moins 72 heures. Le Premier ministre Justin Trudeau a demandé à tous de «prendre les bonnes précautions». À Halifax, les magasins étaient à court de recharges de gaz propane pour le camping, les habitants s’étant précipités pour faire des stocks.

«Rien de grave»

«Espérons qu’il ralentira en touchant des eaux plus froides, mais cela n’en a pas l’air», a déclaré à la télévision canadienne Dave Buis du Northern Yacht Club à North Sydney en Nouvelle-Écosse.

Fiona était passé vendredi, en catégorie 4 sur l’échelle de Saffir-Simpson qui en compte 4, à quelque 160 km au large des Bermudes, après avoir semé la destruction dans les Caraïbes. L’ouragan a infligé des rafales à 160 km/h et des pluies violentes à ce territoire britannique sans qu’aucune victime ou dégât majeur ne soit signalé.

«On a eu quelques petits dégâts sur nos locaux, mais rien de grave», a déclaré Jason Rainer, propriétaire d’un magasin de souvenirs dans la capitale Hamilton, soulignant que quelques portes et fenêtres avaient été arrachées. Le territoire est l’un des lieux les plus isolés du monde, ce qui rend toute évacuation quasi impossible en cas d’urgence. Fiona a provoqué la mort de quatre personnes à Porto Rico, territoire américain. Un décès a été rapporté en Guadeloupe et deux en République dominicaine.