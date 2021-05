États-Unis : Un événement improbable en plein vol chamboule sa vie

Une femme qui ignorait qu’elle était enceinte a accouché dans un avion reliant l’Utah à Hawaï, mercredi dernier.

L’histoire de Lavinia est devenue virale quand Julia Hansen, une autre passagère, a partagé une vidéo sur TikTok. «Un bébé vient de naître dans cet avion», a témoigné la jeune femme sur le réseau social. Les images de la jeune femme montrent les voyageurs en train d’assister avec effarement à la venue au monde du petit garçon. Plus tard, on peut les entendre acclamer la jeune maman et son bébé, escortés dans une chaise roulante hors de l’avion. «À ceux qui se demandent comment elle a pu voler en étant en fin de grossesse, j’étais assise à côté de son papa dans l’avion et il m’a dit qu’elle n’était même pas au courant qu’elle était enceinte», explique Julia.