Etats-Unis – Un évêque admet avoir couvert 25 ans d’abus sexuels sur des enfants

États-Unis : Un évêque admet avoir couvert 25 ans d’abus sexuels sur des enfants

Entre 1977 et 2002, l’ancien évêque américain Howard Hubbard a passé sous silence des agressions sexuelles sur des enfants commises par 11 prêtres.

Un ancien évêque de l’État de New York a admis devant la justice avoir passé sous silence nombre d’agressions sexuelles sur des enfants commises par 11 prêtres entre 1977 et 2002, a dénoncé lundi une association d’aide aux victimes.

En avril 2021, Howard Hubbard, ex-évêque de la ville d’Albany dépose sous serment pendant quatre jours devant la Cour suprême de l’État de New York et reconnaît que pendant 25 ans, de 1977 à 2002, il fut informé d’abus sexuels commis sur des mineurs par ses coreligionnaires.

«Poursuivre tous les crimes perpétrés»

En réaction, l’association de défense de victimes «Survivors Network of those Abused by Priests» (Snap), basée à Chicago, s’est félicité que «dorénavant, les paroissiens et l’opinion publique sachent concrètement que leur ancien évêque fut activement impliqué pour couvrir des abus».