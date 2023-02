Nicaragua : Un évêque critique du gouvernement condamné à 26 ans de prison

En outre, l’évêque de 56 ans a été privé de sa nationalité nicaraguayenne et de ses droits civiques à perpétuité et condamné à une amende de 1600 dollars. Rolando Álvarez avait refusé d’être expulsé aux États-Unis jeudi avec plus de 200 autres opposants libérés par le gouvernement, privés de leurs droits civiques et politiques et déchus de leur nationalité et était retourné en prison, selon le président Ortega.