Suède : Un ex-agent écope de la prison à vie pour espionnage au profit de la Russie

Par appât du gain

Son frère cadet a lui écopé de neuf ans et dix mois de prison ferme, a annoncé la cour, qui a considéré que les deux hommes avaient agi par appât du gain. L’affaire a été décrite comme le plus grand scandale d’espionnage de l’histoire récente de la Suède, signe d’une infiltration de l’espionnage russe au cœur du renseignement suédois.

«Les frères, de façon conjointe et concertée, sans autorisation et dans le but de servir la Russie et le GRU ont acquis, transmis et divulgué des informations dont la divulgation à une puissance étrangère peut atteindre à la sécurité de la Suède», selon le tribunal. Le frère aîné, Peyman Kia, 42 ans, était jugé pour avoir collecté des informations sensibles que son frère cadet a ensuite transmises au GRU, entre 2011 et 2021.