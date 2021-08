Procès à Bâle : Un ex-employé de Roche détourne 10 millions de francs, il ira en prison

Un quinquagénaire a écopé de 39 mois de prison ferme et son complice de 51 mois de prison pour avoir détourné de l’argent du géant pharmaceutique bâlois. Ils devront rembourser leur larcin.

Roche exige un remboursement

Selon l’acte d’accusation, l’Alémanique et son complice ont créé 86 fausses factures et ont ainsi empoché plus de 10 millions de francs. Les factures concernaient des transports de médicaments entre l’Asie et la Suisse. Le complice, qui a touché une grande majorité de l’argent volé, en a profité pour effectuer des investissements dans divers projets professionnels et financer son train de vie luxueux. Le Suisse, lui, a versé environ 1,5 million de francs sur le compte d’une Sàrl qu’il a spécialement créée à cet effet avec sa femme. Il a déboursé environ 700’000 francs en voyages, factures de carte de crédit et mobilier. On ignore comment les deux hommes ont été démasqués. L’acte d’accusation ne le précise pas. Selon le site «bz Basel», ils auraient découvert une faille et en auraient profité. Ils auraient agi par cupidité et insatisfaction au travail.