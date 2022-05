Afrique du Sud : Un ex-banquier portugais retrouvé mort dans sa cellule

Condamné pour escroquerie dans son pays, Joao Rendeiro avait fui en Afrique du Sud, où il avait été emprisonné à Durban en attendant son extradition. Selon son avocate, il se serait pendu.

Le corps de Joao Rendeiro a été découvert dans sa cellule à la prison de Westville à Durban (sud-est), où il avait été placé en détention provisoire dans l’attente d’une éventuelle extradition vers le Portugal. Le banquier devait comparaître ce vendredi devant la justice sud-africaine pour une nouvelle audience. L’administration pénitentiaire a affirmé avoir «immédiatement ouvert une enquête pour déterminer les causes et les circonstances du décès».

Il se disait victime d’une injustice

Joao Rendeiro, 69 ans, mis en cause pour sa gestion du Banco Privado Português (BPP) qui a fait faillite en 2010, avait fui son pays en septembre après avoir été condamné à de la prison ferme pour escroquerie. Trois mois plus tard, il avait été interpellé en Afrique du Sud et emprisonné. Le banquier, qui avait épuisé tout recours après avoir été condamné à 3 ans et demi d’emprisonnement pour escroquerie aggravée, se disait victime d’une injustice.