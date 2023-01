Océan Atlantique : Un ex-braqueur devenu acteur arrêté sur un voilier chargé de cocaïne

L’ex-braqueur français Jean-Claude Pautot, devenu peintre et acteur, a été arrêté fin décembre au large des Açores, dans l’océan Atlantique, sur un voilier transportant 740 kg de cocaïne, a indiqué, lundi, une source espagnole proche de l’enquête. «Lors de son arrestation, il se trouvait sur un voilier naviguant dans les eaux internationales», à «150 milles» nautiques de l’archipel portugais. Cette source confirmait ainsi une information du «Journal du dimanche».

Après des décennies de braquages, de prison et de cavale, Jean-Claude Pautot s’était rangé, devenant artiste-peintre et coécrivant la BD «Face au mur», fiction directement inspirée de sa vie. Également acteur, il a monté les marches au dernier Festival de Cannes pour «L’Innocent», de Louis Garrel, film dans lequel il interprétait un second rôle.