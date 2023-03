Affaire FIFA : Un ex-cadre de 21th Century Fox risque 40 ans de prison

Hernan Lopez, ancien cadre du groupe de télévision, a été reconnu coupable d’avoir versé des pots-de-vin à des dirigeants de la FIFA et de la Confédération de football d’Amérique du Sud.

Au terme de près de deux mois de procès au Tribunal fédéral de Brooklyn, Hernan Lopez a été reconnu coupable de fraude, blanchiment et d’avoir versé des pots-de-vin à des dirigeants de la FIFA et de la Confédération de football d’Amérique du Sud (Conmebol), selon un communiqué de la justice américaine. L’ancien cadre du groupe de télévision 21th Century Fox risque 40 ans de prison aux États-Unis

Une société de marketing argentine, Full Play, a également été déclarée coupable des mêmes chefs d’accusation, mais jugée personne morale corruptrice de dirigeants de la Confédération de football d’Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes (Concacaf). Il s’agissait d’obtenir les droits de retransmission télévisée de la Copa Libertadores et de rencontres, amicales et qualificatives, d’équipes nationales des Amériques pour des compétitions internationales.