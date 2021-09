Algérie - Un ex-candidat à la présidentielle tunisienne mis en détention provisoire

Poursuivi pour blanchiment d’argent et fraude fiscale

Fondateur de la chaîne privée tunisienne Nessma TV, qui appartient en partie à Silvio Berlusconi, ancien chef du gouvernement italien, M. Karoui est poursuivi depuis 2017 dans le cadre d’une affaire de blanchiment d’argent et fraude fiscale. Arrêté en 2019, il avait passé plus d’un mois en prison en pleine campagne électorale, ce qui avait laissé craindre une instrumentalisation de la justice. Libéré, il avait de nouveau été arrêté en décembre dernier et libéré en juin, après six mois de détention provisoire.