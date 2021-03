Liberia/Sierra Leone : Un ex-chef de guerre «buvait du sang»

Surnommé «l’Ange Gabriel», Gibril Massaquoi avait bénéficié de l’immunité pour ses actes au Sierra Leone mais pas au Liberia.

Agé de 51 ans, surnommé à l’époque «l’Ange Gabriel», le Sierra Léonais Gibril Massaquoi comparaît pour une litanie de meurtres, viols et actes de torture, perpétrés au Liberia par lui-même ou ses soldats, entre 1999 et 2003.

Son procès s’est ouvert début février en Finlande, où il vit depuis 2008 et où il a été arrêté en mars 2020 après la mobilisation d’ONG. La cour s’est ensuite déplacée au Liberia, une première dans un pays où aucun tribunal n’a jusqu’à présent jugé les crimes commis pendant les guerres civiles de 1989-1996 et 1999-2003.

Ces guerres, parmi les plus terribles qu’ait connues l’Afrique, ont été marquées par des exactions en tous genres. Elles ont fait 250’000 morts et laissé exsangue un des pays les plus pauvres de la planète.