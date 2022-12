France : Un ex-coach de «The Voice Kids» jugé pour pédophilie

«J’étais amoureux.» Mercredi, dans un tribunal de Bobigny (région parisienne), le chanteur français Stéphane Métro a reconnu avoir entretenu une relation d’ordre sexuel avec une de ses élèves. Elle «avait 14 ans, je fantasmais en avoir 15», a expliqué l’artiste de 46 ans, admettant que «ce n’était pas rationnel». Chanteur et professeur de chant, Stéphane Métro avait 27 ans quand il a entamé une liaison avec cette adolescente. Dans les deux premières années d’une relation qui en a duré plusieurs, Métro et la jeune fille n’ont eu que des rapports anaux.

Cette histoire a traumatisé la victime, qui n’a pas été capable de prendre la parole au tribunal, rapporte «Le Parisien». Stéphane Métro jouit d’une petite célébrité pour ses rôles dans des comédies musicales comme «Romeo & Juliette» ou «Le bal des vampires». Il a également été coach vocal et collaborateur artistique dans plusieurs émissions, notamment «The Voice Kids», sur TF1, et «La France a un incroyable talent», sur M6. À Bobigny, Stéphane Métro était aussi jugé pour atteintes sexuelles sur deux autres victimes: un élève de 15 ans avec lequel il a eu des rapports en 2010 et 2011, et une adolescente de 14 ans à qui il a envoyé des messages déplacés en 2015.