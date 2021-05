Royaume-Uni : Un ex-conseiller de Johnson étrille sa stratégie face à la pandémie

A trois jours d’un comité parlementaire sur la gestion de la crise sanitaire, Dominic Cummings critique sans détour l’attitude du Premier ministre britannique.

Le mois dernier, M. Cummings, cerveau de la campagne victorieuse en faveur du Brexit en 2016, s’était fendu d’un long billet sur son blog dans lequel il mettait en cause l’intégrité et la compétence de Boris Johnson. Il a récemment menacé de divulguer des documents secrets lors de son audition. Pour l’ex conseiller, il n’y aurait pas eu besoin de confinement au Royaume-Uni si le pays avait été «bien préparé» et avait eu des «responsables compétents».