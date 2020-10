Originaire de Chennai, Hussain Shahzad a travaillé dans des hôtels de son pays natal avant de poursuivre son apprentissage du métier au célèbre et reconnu «Eleven Madison Park» de New York en 2014. Alors qu’il allait remettre sa lettre de démission à ses supérieurs pour rentrer chez lui exercer ses talents, le cuisinier a reçu une proposition compliquée à refuser du chef étoilé suisse Daniel Humm, qui travaillait avec lui aux États-Unis.

«Daniel m’a demandé quels étaient mes plans. Je lui ai dit que je voulais voyager et prendre du recul. ‘Et si tu étais payé pour voyager?’, m’a-t-il répondu. Puis il m’a conseillé d’aller travailler pour un ami à lui en Californie. Il ne m’a pas dit de qui il s’agissait, juste qu’il était sur le circuit ATP. C’est seulement en recevant des mails et les billets que j’ai vu le nom de Mirka Federer pour la première fois. J’étais genre: ‘P***** de m****! C’est sérieux?»

Quelques jours plus tard, Hussain Shahzad s’envolait pour la Californie et une expérience inoubliable. «Je me suis retrouvé sur un vol pour Indian Wells où jouait Federer. Il avait un entourage de 24 personnes. Il y avait deux chefs personnels, Daniel et moi. A la fin, il (ndlr: Roger Federer) m’a demandé si je voulais venir en Suisse, mais je me suis rendu compte que chef personnel n’était pas fait pour moi. C’était fun car je n’avais jamais rencontré des personnes aussi prestigieuses et ils sont géniaux, humbles. Ils sont très respectueux, que ce soit envers vous ou votre travail. Ils vous parlent d’égal à égal.»