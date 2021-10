Grande-Bretagne : Un ex-danseur de ballet condamné à 9 ans pour viol

Un danseur cubain de 50 ans a été reconnu coupable de viol et d’agressions sexuelles. Même s’il nie les faits, il a dit accepter la sentence, mercredi.

Un ancien premier danseur de l’English National Ballet, Yat-Sen Chang, a été condamné mercredi à neuf ans de prison par la justice britannique pour un viol et des agressions sexuelles commis sur quatre étudiantes qu’il avait sous sa charge.

Le danseur cubain de 50 ans avait déjà été reconnu coupable mi-mai par la justice britannique de 12 chefs d’agressions sexuelles et d’un des deux chefs d’agressions avec pénétration survenues à l’English National Ballet et à la Young Dancers Academy de Londres, entre décembre 2009 et mars 2016.