Actualisé 11.05.2020 à 20:26

Hockey sur glace

Un ex de Berne raconte son enfer biélorusse

Le Québécois Marc-André Gragnani a vécu des choses inouïes alors que le reste de la planète était confinée.

de Sport-Center

Marc-André Gragnani en 2014 avec le SCB. Keystone

Ancien défenseur de Berne (saison 2014-2015), le défenseur Marc-André Gragnani (33 ans) a écoulé l'exercice 2019-2020 avec le Dinamo Minsk, club biélorusse du championnat de KHL.

De retour au Québec, le Montréalais a raconté à Alexandre Gascon, reporter à «Radio-Canada», ce qu'il a vécu dans la capitale du pays dirigé depuis 26 ans par Alexander Loukachenko.

Alors que la population mondiale avait commencé à se confiner, le président de la Biélorussie s'était affiché, sourire aux lèvres, dans un stade de football et dans des bains de foule. Il avait même affirmé qu'une petite vodka quotidienne et des passages au sauna constituaient un excellent traitement contre le Covid-19.

«C'était complètement ridicule», a raconté Marc-André Gragnani. Pendant des semaines, le médaillé de bronze des Jeux olympiques 2018 a vu les gens s'attabler au restaurant, se rassembler dans les stades et voyager dans les transports au commun comme si de rien n'était. «C'était fou, tu ne sais pas trop ce qui se passe et tu parles à ta famille au Canada. J'ai de la famille en Italie aussi. Tu vois comment les autres pays réagissent et nous, on était dans un pays qui n'a absolument rien fait.»

«Il y avait zéro changement»

Comme l'écrit Gascon, les Biélorusses ont semblé se satisfaire des propos rassurants de Loukachenko. Mais Gragnani a constaté un changement à partir de la mi-avril. «Les premières semaines, dans la ville, il y avait zéro changement. À la fin, on a vu quelque chose. Tu vois que les gens s'informaient sur Internet. Les restaurants étaient vides. Certains restaurants étaient fermés. Il y avait beaucoup moins de trafic pour se rendre à l'aréna.»

Eh oui, même si la KHL avait mis fin à sa saison, Gragnani a été sommé de prendre quotidiennement la direction de la patinoire pour s'entraîner avec ses coéquipiers. Comme son contrat courait jusqu'à la fin du mois d'avril, le Dinamo a menacé de ne pas honorer son salaire s'il quittait le navire avant l'échéance. «Beaucoup de mes coéquipiers ont lâché et sont rentrés à la maison parce qu'ils avaient peur que le Canada ferme ses frontières. Les gars avaient peur de ne pas trouver de vols. Je n'ai jamais paniqué parce que je me disais qu'il y allait toujours avoir des vols. Disons que d'habitude, il y a trois vols par jour. Là, il y en a peut-être deux par semaine. Ça ne me dérangeait pas d'attendre deux jours.»

Cinq entraînements par semaine

Le Montréalais a donc honoré sa signature. «On s'entraînait cinq fois par semaine, du lundi au vendredi. On allait à l'aréna. Ils ne nous ont pas fait patiner finalement. C'était une surprise, mais on s'entraînait en gymnase.» Des sept joueurs étrangers, quatre sont partis. Et, à deux exceptions près, tous les Biélorusses de l'équipe jouent en sélection nationale. Sélection qui a été appelée à se réunir pour préparer le Championnat du monde prévu en Suisse qui avait été annulé depuis belle lurette.