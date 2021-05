Intelligence artificielle : Un ex de Google expert en IA rebondit chez Apple

Après avoir claqué la porte du géant du web à la suite de licenciements controversés, Samy Bangio travaillerait à présent pour le département de recherche d’IA de la firme à la pomme.

Apple a débauché Samy Bangio, selon des sources citées par Reuters. Après 14 ans chez Google, cet expert en machine learning a quitté la firme de Mountain View, il y a un mois, à la suite de licenciements controversés de deux collègues scientifiques, Margaret Mitchell et Timnit Gebru. Ces deux chercheuses avaient dirigé une équipe chargée d’étudier les questions d’éthique dans le domaine de l’intelligence artificielle et avaient soulevé des critiques sur la diversité chez Google et la manière dont la firme menait ses recherches sur l’IA.