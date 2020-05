Folle histoire de loterie

Un ex de NBA gagne le gros lot… sans jouer

Gilbert Arenas n’aurait jamais dû gagner à la loterie. Mais un sacré concours de circonstances lui a permis de remporter 300’000 dollars.

Si l’histoire avait été racontée dans un film, on aurait eu de la peine à y croire tant les ficelles paraissent grosses. Gilbert Arenas, 38 ans et ancien meneur de jeu en NBA, a pourtant été l’acteur principal d’une folle histoire de loterie. Alors qu’il était à la bourre pour valider son ticket, celui que l’on surnommait «L’Agent 0» a encore dû faire le plein à la station service en chemin.

Un sans-domicile fixe lui a demandé de l’aide. Comme il n’avait que 10 dollars sur lui, Gilbert Arenas pense dans un premier temps à l’envoyer sur les roses. Mais finalement il lui propose un deal: un don de 5 dollars et il utilise ses 5 autres dollars pour mettre un peu d’essence. Le SDF lui dit de revenir lui donner 20 dollars avec ses gains à la loterie.

Le pompiste zélé

Mais pourquoi donc cet empressement à se rendre dans une autre station? Sur son compte Instagram, l’ancien basketteur a expliqué avoir droit de valider lui-même son coupon, ce qui le fait retourner sans cesse là-bas. Manque de chance (croyait-il), il est arrivé trop tard sur place et n’a pas pu jouer.

Plus tard dans la journée, il s’est rendu à la station service et a été accueilli par le pompiste qui lui a expliqué avoir joué ses numéros puisqu’il n’était pas passé. Ce dernier se souvenait de la combinaison habituelle de Gilbert Arenas et les a entrés dans la machine.