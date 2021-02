Les Suisses

Un seul Suisse a griffé la glace samedi alors que six matches du championnat de NHL avaient été programmés: Timo Meier.

Au Honda Center d’Anaheim, l’ailier droit appenzellois a patiné durant 14’37 avec San Jose qui s’est incliné aux tirs aux buts (2-1). Il a adressé quatre tirs cadrés en direction du gardien Ryan Miller et a purgé deux minutes de punition dans un duel tranché par le Québécois Max Comtois en fusillade.

Au Nassau Veterans Memorial Coliseum de New York, où les Islanders se sont imposés 4-3 devant Pittsburgh, le défenseur bernois Yannick Weber a été retranché de l’alignement des Penguins.

Le but de la ronde

L’ancien des ZSC Lions a enrhumé la défense des Canucks et le portier Braden Holtby pour signer le 2-0.

Auteur de deux réussites dans cette rencontre, le No 34 des Maple Leafs est le premier joueur à atteindre le plateau des dix goals.

Records

Entraîneur des New York Islanders, le Manitobain Barry Trotz (58 ans) a décroché la 849e victoire de sa carrière en saison régulière. Dans le livre des records de la ligue professionnelle nord-américaine, l’ex-coach de Nashville et de Washington rejoint Ken Hitchcock à la troisième place, derrière Scotty Bowman (1244) et Joel Quenneville (931).