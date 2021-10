France : Un ex-député accusé d’avoir joué des fonds publics au casino

L’élu reconnaît un problème de jeu, mais prétend ne pas avoir utilisé d’argent public. Il est également accusé d’avoir utilisé ces fonds pour rembourser le crédit d’un véhicule privé.

Dix-huit mois de prison, dont six avec sursis, ont été requis, mercredi à Marseille, contre l’ex-député socialiste Henri Jibrayel, accusé d’avoir utilisé des fonds publics pour jouer au casino et rembourser le crédit d’un véhicule à usage privé. Le procureur a également réclamé une amende de 10’000 euros et une inéligibilité durant trois ans pour ce «détournement de fonds» publics versés par l’Assemblée nationale.