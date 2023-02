Genève : Un ex-député MCG condamné pour avoir massivement trafiqué des loyers

La manœuvre a duré plus de dix ans, et elle n’a éclaté que grâce à l’œil attentif d’un locataire soutenu par l’Asloca, provoquant l’ouverture d’une enquête longue de deux ans. Propriétaires de nombreux immeubles, l’ancien député MCG Ronald Zacharias et son associé ont finalement été condamnés ce lundi pour escroquerie et faux dans les titres, rapporte la RTS. Le tribunal a validé une convention établie en mai dernier dans le cadre d’une procédure simplifiée. Une affaire similaire était récemment montée jusqu’au Tribunal fédéral.