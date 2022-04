Hockey sur glace – Un ex des ZSC Lions égale un record d’équipe

Ancien membre des ZSC Lions, Auston Matthews (24 ans) a égalé un record de la franchise de Toronto dans la nuit de lundi à mardi, alors que quatre matches étaient programmés dans le championnat de NHL. Au Amalie Arena de Tampa Bay, où les Maple Leafs se sont imposés 2-6 contre les vainqueurs de la Coupe Stanley de 2020 et de 2021, le joueur de centre américain a concocté son septième hat-trick à l’occasion de sa 397e titularisation dans la ligue professionnelle nord-américaine. Il a signé le 1-2 d’un tir du poignet, le 2-3 sur une déviation et le 2-5 sur un nouveau tir du poignet.

Matthews a ainsi allumé une 54e fois la lampe depuis le début de la saison 2021/2022 (64 apparitions). Alors que treize rencontres demeurent à disputer dans la portion régulière de la campagne, il a égalé un record du club de l’Ontario plus que centenaire. Il y a 40 ans, en 1981/1982, Rick Vaive avait été le premier à atteindre cette marque.

Le natif de l’Arizona, premier choix overall du repêchage de 2016 surfe sur une séquence prolifique. Il a déjoué un mois une fois la vigilance du gardien adverse lors de six dernières rencontres et noirci la feuille des compteurs lors des treize derniers duels.