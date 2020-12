Canton de Zurich : Un ex-directeur de clinique s’est enrichi au détriment de l’hôpital

L’Hôpital universitaire de Zurich a porté plainte contre un ancien employé qui aurait traité des patients pour le compte de son cabinet privé en utilisant le personnel de l’USZ.

Directeur de la clinique de chirurgie orale et maxilo-faciale, le principal intéressé a démissionné de son poste en juin dernier. Au printemps, un donneur d’alerte avait révélé, entre autres irrégularités constatées à hôpital universitaire, que ce médecin orientait systématiquement des patients de l’USZ vers son cabinet privé. L’établissement a alors mandaté une enquête externe.

Ce faisant, «il s’est enrichi au détriment de l’USZ», dénonce mardi l’établissement. Patients et caisses maladies n’ont, en revanche, pas été lésés. L’hôpital universitaire a déposé plainte contre l’ancien directeur de clinique et s’est séparé de lui avant l’entrée en vigueur de sa démission. En outre, il a renforcé ses mesures de surveillance et résilié son contrat avec le Centre de médecine dentaire.