Bâle-Campagne - Un ex-directeur de crèche pédophile condamné à 4 ans de prison

Le Tribunal de Muttenz a rendu son verdict jeudi dans le cadre d’un procès pour actes sexuels avec enfants. L’ancien directeur d’une crèche d’Allschwil (BL), âgé de 36 ans, écope de 4 ans de prison. Une fois sa peine purgée, l’homme sera renvoyé pour dix ans vers son pays d’origine, l’Allemagne. Le verdict de la Cour de Bâle-Campagne a prononcé une interdiction à vie de travailler avec des enfants et des adolescents. Cette mesure découle d’une décision entrée en vigueur le 1 er janvier 2019 de l’initiative sur la pédophilie adoptée en 2014 par le peuple.

Mesure active en Suisse seulement

Selon cette mesure, la personne condamnée ne peut plus jamais exercer une activité impliquant des contacts avec des enfants et des jeunes pour le reste de sa vie. Toutefois, l’interdiction ne s’applique qu’en Suisse. Dans le cas présent, le condamné retournera en Allemagne après avoir passé par la case prison. Or, selon la législation actuelle, les autorités allemandes ne sont pas automatiquement informées de l’interdiction d’exercer une activité professionnelle qui a été prononcée en Suisse. Aucune base légale ne permet pour l’instant de le faire.