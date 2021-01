Algérie : Un ex-dirigeant avoue avoir revendu des lingots au marché noir

Un chef de gouvernement ayant servi sous l’ère du président algérien déchu Abdelaziz Bouteflika a fait samedi des révélations sur les financements «occultes» de l’ancien régime.

M. Ouyahia et Abdelmalek Sellal, un autre chef de gouvernement ayant servi sous le président déchu Abdelaziz Bouteflika, sont rejugés depuis samedi dans le cadre d’un grave scandale de corruption dans le secteur automobile.

Financement «occulte»

Une quinzaine de personnalités, anciens ministres, puissants patrons et hauts fonctionnaires, sont accusés de financement «occulte» de la dernière campagne électorale de M. Bouteflika, début 2019.

Ils sont également poursuivis pour népotisme et favoritisme dans l’industrie automobile via des partenariats entre marques étrangères et grands groupes algériens, souvent propriétés d’hommes d’affaires liés à l’entourage de l’ex-président.