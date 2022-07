Secteur bancaire: un ex-employé d’Archegos porte plainte contre ses anciens patrons

États-Unis : Un ex-employé d’Archegos porte plainte contre ses anciens patrons

Le plaignant accuse le fonds américain, dont la débâcle a coûté des milliards à plusieurs grandes banques dont Credit Suisse, d’avoir délibérément trompé ses clients et ses salariés.

Un ancien employé du fonds américain Archegos, dont les déboires ont coûté des milliards à plusieurs grandes banques en 2021, dont Credit Suisse, a porté plainte au civil contre le fonds et ses dirigeants. Il les accuse d’avoir menti aux banques et à ses salariés.

Un culte de la personnalité aux forts accents religieux

Brendan Sullivan dénonce également dans sa plainte le «culte de la personnalité» aux forts accents religieux entretenu par Bill Hwang, dont l’obsession, aux dires du plaignant, était de devenir «la personne la plus riche au monde». Les «fidèles» de l’homme d’affaires sud-coréen, ne remettant jamais en cause ses décisions, obtenaient des promotions, tandis que ceux qui émettaient la moindre critique se voyaient lourdement sanctionnés.

Primes annuelles des salariés parties en fumée

Bill Hwang et Patrick Halligan, l’ancien directeur financier d’Archegos, ont été arrêtés et mis en examen fin avril pour fraude boursière et extorsion. Les deux hommes ont plaidé non coupable.