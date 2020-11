Pour cacher ses gains et leur origine, il les convertissait en bitcoins et faisait aussi recours à un service de mélangeur de bitcoins (crypto-mixing). Après 7 mois d’activité illégale, il a transféré environ 2,8 millions de dollars en bitcoins sur ses comptes bancaires et déclaré au fisc qu’il s’agissait de cadeaux de parents.

«Voler son employeur est déjà assez grave, mais voler et faire croire que vos collègues sont à blâmer élargit les dommages au-delà des dollars et des cents», a déclaré le procureur américain Brian Moran. «Cette affaire a nécessité des compétences technologiques sophistiquées pour l’enquête et les poursuites, et je suis heureux que nos partenaires chargés de l’application de la loi et le bureau du procureur américain aient les compétences nécessaires pour traduire ce genre de délinquants en justice», a-t-il ajouté.