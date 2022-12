Etats-Unis: Un ex-employé de Twitter espionnant pour l’Arabie saoudite condamné

États-Unis : Un ex-employé de Twitter espionnant pour l’Arabie saoudite condamné

Le ministère de la Justice américain a annoncé jeudi qu’un ancien employé de Twitter reconnu coupable d’espionnage au profit des Saoudiens avait été condamné à trois ans et demi de prison.

Ahmad Abouammo avait été reconnu coupable en août de blanchiment d’argent, fraude, et d’avoir été un agent illégal d’un gouvernement étranger, selon une copie du verdict. Les procureurs d’un tribunal fédéral de San Francisco ont déclaré aux jurés qu’Ahmad Abouammo avait vendu sept ans auparavant des informations sur des utilisateurs de Twitter en échange d’argent liquide et d’une montre onéreuse.

«Cette affaire a révélé que des gouvernements étrangers, dans ce cas le royaume d’Arabie saoudite, corrompent des personnes en interne pour obtenir des informations sur des utilisateurs qui sont collectées et enregistrées par des entreprises de la Silicon Valley», a déclaré la procureure fédérale Stephanie Hinds dans un communiqué.

Selon l’une des avocates d’Ahmad Abouammo, Angela Chuang, s’il existe bien des preuves d’une machination pour obtenir des informations privées de Twitter sur des détracteurs de l’Arabie saoudite, les procureurs ne sont pas parvenus pour autant à prouver que son client en faisait partie. Les jurés ont déclaré Ahmad Abouammo coupable de six des 11 chefs d’accusation retenus contre lui.

100’000 dollars et une montre de luxe

L’avocate Angela Chuang a concédé devant le jury que son client avait bien violé les règles pour les employés de Twitter en ne révélant pas à son entreprise qu’il avait reçu 100’000 dollars en espèce et une montre estimée à plus de 40’000 dollars de la part d’un proche du prince héritier saoudien. Cependant, elle a minimisé l’importance du cadeau, affirmant que le montant n’était rien d’autre que de «l’argent de poche» dans une culture saoudienne connue pour sa générosité et ses cadeaux fastueux.