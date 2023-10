Un ancien employé du cyberrenseignement écope de la prison à vie

Un ancien employé du cyberrenseignement britannique a été condamné lundi à Londres à la prison à vie avec une période de sûreté de 13 ans pour tentative de meurtre sur une Américaine employée de l’Agence de sécurité nationale américaine (NSA). Le 9 mars 2023, Joshua B., 29 ans, avait frappé et poignardé la victime à l’aide de deux couteaux, alors qu’elle sortait d’un centre de loisirs situé à environ cinq kilomètres du siège de l’agence britannique du cyberrenseignement (GCHQ), dans la ville de Cheltenham (ouest de l’Angleterre). La juge Bobbie Cheema-Grubb a estimé lundi qu’il s’agissait d’une «attaque à motivation politique», mue par «la colère et le ressentiment» à l’égard de son ex-employeur et des femmes.