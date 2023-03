Un ex-entraîneur de gymnastique reconnu coupable d’agression sexuelle

Rappel des faits

Si la victime a porté plainte en 2019, les faits se sont produits un an plus tôt. La gymnaste, alors âgée de 15 ans, s’était rendue au domicile de l’accusé où ils avaient bu de l’alcool. Après s’être montré agressif avec elle, il l’aurait agressée sexuellement. «À un moment donné, j’ai réussi à partir», a expliqué la victime devant le tribunal. Mais plus tard, l’accusé l’a appelée et lui a demandé de revenir. Ce qu’elle a fait. Il l’a maltraitée une deuxième fois. Le lendemain, il l’aurait menacée de conséquences si elle en parlait à quelqu’un.