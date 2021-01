Tennis : Un ex-entraîneur reconnaît «l’horreur de ses viols»

Jugé en appel, Andrew Geddes dit avoir pris conscience de sa responsabilité et reconnaît ce qu’il avait toujours nié.

Condamné il y a un an en première instance à 18 ans de prison, Andrew Geddes, aujourd’hui âgé de 53 ans, comparaissait libre après avoir été remis en liberté en juin et placé sous contrôle judiciaire.

Des centaines d’abus sexuels

Virginie (le prénom a été modifié), la plus jeune victime âgée de 12 ans à l’époque et promise à un grand avenir, estime à environ 400 le nombre d’abus sexuels qu’elle a subis entre 1999 et 2000. Les trois autres victimes avaient entre 15 et 17 ans au moment des faits.