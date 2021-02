Allemagne : Un ex-gardien de camp nazi inculpé à l’âge de 100 ans

Le vieillard aurait aidé et encouragé le meurtre plus de 3’500 détenus dans un camp de concentration au nord de Berlin, entre 1942 et 1945.

Un ancien gardien du camp de concentration de Sachsenhausen (ci-dessus) est poursuivi par la justice allemande pour complicité dans plus de 3’500 meurtres perpétrés entre 1942 et 1945. AFP

Âgé de 100 ans, un ancien gardien du camp de concentration de Sachsenhausen, en Allemagne, a été inculpé pour complicité de meurtres, a annoncé lundi le parquet de Neuruppin (est). Le vieillard est poursuivi pour complicité dans 3’518 meurtres de détenus. Le parquet justice estime qu’il peut être jugé malgré son grand âge.

Cet homme, actuellement domicilié dans la région du Brandebourg qui entoure Berlin, est accusé d’avoir «sciemment et volontairement» aidé et encouragé de 1942 à 1945 le meurtre de détenus du camp de concentration de Sachsenhausen à Oranienburg, au nord de Berlin. Il aurait appartenu au bataillon de gardes du camp jusqu’à février 1945. Le tribunal régional de Neuruppin doit à présent décider s’il est apte à comparaître en procès.

Deux autres cas en cours

Plus de 75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, une dizaine d’instructions judiciaires relatives aux crimes nazis sont en cours dans le pays. Le 5 février, une ancienne secrétaire du camp de Stutthof, âgée de 95 ans, a été elle aussi inculpée pour complicité de meurtre dans «plus de 10’000 cas» entre 1943 et 1945, selon le parquet d’Itzehoe (Allemagne). Un autre dossier concerne un ancien gardien SS de ce même camp, également âgé de 95 ans. Il a été mis en accusation en juillet dernier pour complicité de meurtres dans plusieurs centaines de cas. Sa capacité à comparaître est là encore en train d’être évaluée et aucune date de procès n’a été fixée.

Justice sévère mais tardive

Ces dernières années, l’Allemagne a jugé et condamné plusieurs anciens SS et élargi aux gardiens de camps le chef d’accusation de complicité de meurtre, illustrant la sévérité accrue, quoique jugée très tardive par les victimes, de sa justice. En juillet 2020, le tribunal de Hambourg avait condamné à deux ans de prison avec sursis Bruno Dey, un ancien garde de camp de concentration de 93 ans pour complicité dans 5232 cas de meurtres et tentatives de meurtres à Stutthof. Mais le cas le plus emblématique a été la condamnation à cinq ans de prison de John Demjanjuk, l’ancien gardien du camp d’extermination de Sobibor (Pologne), en 2011.