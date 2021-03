Basketball : Un ex-géant de NBA victime d’un terrible coup du sort

Ancien pivot (2,29m) des Dallas Mavericks, Shawn Bradley se retrouve paralysé à 48 ans après avoir été percuté par une voiture alors qu’il circulait à vélo.

Shawn Bradley, qui a les nationalités américaine et allemande, a fréquenté l’université Brigham Young, dans l’Utah, pendant un an, avant de passer deux années en Australie en tant que missionnaire mormon puis de faire ses débuts en NBA.

En 12 saisons de NBA et 832 matches dans les années 1990 et 2000 pour les Philadelphie 76ers, les New Jersey Nets et surtout les Dallas Mavericks (9 saisons), le pivot a enregistré une moyenne de 8,1 points, 6,3 rebonds et 2,5 contres par match.