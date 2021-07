Nicaragua : Un ex-guérillero et une reine de beauté candidats à la présidentielle

Un ancien anti-sandiniste et une reine de beauté porteront les couleurs du parti d’opposition à l’élection présidentielle du 7 novembre, quand le président Daniel Ortega devrait briguer un quatrième mandat.

L’Alliance Citoyens pour la liberté (CXL), parti d’opposition de droite au Nicaragua, a annoncé mercredi avoir désigné Oscar Sobalvarro, ancien contre-révolutionnaire de 68 ans, et Berenice Quezada, Miss Nicaragua 2017 âgée de 27 ans et sans antécédent politique connu, comme candidats respectivement à la présidence et à la vice-présidence.

Cette annonce du «ticket» de l’opposition a été saluée par des centaines de partisans scandant «Yes you can», «Liberté» et «Liberté pour les prisonniers politiques», tandis que d’importantes forces de police surveillaient l’hôtel de Managua où elle a été faite.

Jusqu’au 2 août pour s’inscrire

Le président Ortega, 75 ans, et son épouse et vice-présidente Rosario Murillo, 70 ans, n’ont pas déclaré officiellement leur candidature. Il ne fait cependant pas de doute pour leurs partisans que le chef de l’État briguera un quatrième mandat consécutif et que sa femme tentera de décrocher un second mandat, sous les couleurs du Front Sandiniste de Libération Nationale (FSLN, ancienne guérilla marxiste). Les candidats ont jusqu’au 2 août pour s’inscrire.